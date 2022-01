Regista, Diawara vuole il Valencia. Xhaka è in lista

Le ultime 72 ore di mercato possono regalare un effetto domino. Tutto ruota intorno a Diawara: il centrocampista sta valutando diverse manifestazioni di interesse, facendo però dichiarare pubblicamente al suo agente la volontà di trasferirsi al Valencia. Il giallorosso, dopo Ndombele, è il preferito del club spagnolo per il reparto. Ndombele ha da giorni un accordo con il Psg, che non riesce però a liberarsi di un centrocampista per fargli posto.

La Roma in questo incastro resta alla finestra, sapendo di poter contare sulla sponda di Paratici nella copertura di parte dell’ingaggio di Ndombele. Nella lista di Tiago Pinto non c'è solo il centrocampista del Tottenham, anche se arrivano secche smentite su un possibile ritorno di fiamma per Granit Xhaka.

(La Repubblica)