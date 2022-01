Rabbia Mourinho: troppi black-out

In questa stagione la Roma ha mostrato vari cali di concentrazione e mancanza di personalità contro chiunque. I punti persi per strada sono troppi e per questo motivo Mourinho ha chiesto ai suoi giocatori di alzare l'asticella. Ora l'arrivo di Oliveira dovrebbe aiutare l'allenatore in questo senso. Nei sette minuti contro la Juventus i giallorossi hanno perso la testa quando la partita sembrava ormai finita. Quando la Roma perde, lo fa in malo modo, infatti sono solo due le sconfitte per 1-0.

I giocatori in difesa hanno dimostrato mancanza di personalità e sono tutti colpevoli per i vari errori commessi durante la stagione e queste difficoltà porteranno difficilmente al successo. Contro il Verona la Roma è crollata in cinque minuti, nel derby ha preso due gol in nove minuti, così come contro il Venezia, contro l'Inter in un tempo ha preso tre reti ed anche contro Milan e Juventus c'è stato lo stesso problema. Inoltre va tenuto in considerazione anche l'incredibile ko contro il Bodo/Glimt. Basterà Oliveira? Forse no, ma domani contro il Cagliari ne sapremo di più.

(Il Messaggero)