Quarto posto? Ancora si può

[...] Le romane inseguono ancora, ma bisogna affrettarsi. Un certo rallentamento del treno delle prime ha fatto supporre che un sogno-Champions fosse ancora possibile per Roma e Lazio con un girone di ritorno ad alti livelli. Per rimanere in corsa urgerebbero risposte sul mercato, non limitate a Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ma il piatto piange ancora, dicono. La Roma paga colossali topiche del recente passato, quando dirigenti illuminati hanno appesantito i bilanci del club con l'attuale monte ingaggi della Serie A. Mourinho e Sarri si dibattono in queste piccole miserie, e continuano ad avere addosso tutta la pressione, come da luglio. [...]

Il portoghese è stato più frenetico di Sarri, ha agitato e stimolato. Un gran lavorio che ha gettato le basi per qualcosa, la Roma adesso sembra più quadrata della Lazio nell'immediato, ma servono altri rinforzi. Che forse arriveranno. L'unica certezza è che a Mourinho e Sarri si chiedono altri piccoli miracoli. Ma pensano di aver ingaggiato allenatori, o maghi?

(Il Messaggero - A. Sorrentino)