Il Lecce rievoca brutti ricordi ai tifosi della Roma: era il 1986 quando i giallorossi, dopo una grande rimonta sulla Juve, si trovarono in testa al campionato a pari merito con i bianconeri. Alla penultima giornata del campionato il Lecce già retrocesso si impose per 2-3 all'Olimpico cancellando di fatto i sogni di gloria della squadra della Capitale.

