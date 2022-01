Protocollo, ok della Lega: oggi c'è l'esame del CTS

Manca solo il sì del Comitato Tecnico Scientifico al nuovo protocollo anti Covid del calcio e di tutti gli sport di squadra. Oggi la riunione decisiva alle 11, dopodiché l’intesa sul protocollo battezzata dalla conferenza Stato-Regioni potrà diventare norma con una circolare del ministero della Salute e l’operatività dovrebbe scattare già in questo fine settimana.

Le nuove regole saranno un’indicazione di fatto tassativa per le autorità sanitarie locali e impedirà che ognuna vada per conto proprio di fronte alla gestione delle emergenze. Ci sarà pure un rafforzamento del controllo attraverso i tamponi: i contatti “ad alto rischio” del soggetto positivo dovranno sottoporsi a test antigenici ogni giorno e per cinque giorni. La Lega di A ha fatto sua la soluzione in un’assemblea dei club in cui la posizione del presidente DalPino è stata ampiamente condivisa. Da quanto trapela il CTS non avrebbe sottolineato grandi criticità.