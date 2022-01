Professionisti no vax: sì a gare e spogliatoi, no a treni, aerei, hotel

Nelle ore in cui si tenta di trovare un nuovo assetto tra il mondo del Calcio e le autorità sanitarie locali, resta un dubbio sulle possibilità dei calciatori no vax - rimasti in pochissimi in Serie A - di continuare a svolgere la propria attività. La certezza è che i calciatori di serie A, B e C non rientrano nella sfera delle norme entrate in vigore lunedì, che prevedono super green pass per palestre, piscine, sport di squadra e di contatto e potranno dunque scendere in campo con un tampone molecolare o antigienico da effettuare rispettivamente 72 e 48 ore prima di una partita.

Da scartare l'ipotesi che si possa invece trovare un appiglio affinché i calciatori no vax soggiornino in albergo, mangino in un ristorante o viaggino in treno o in aereo. Tutta da scrivere, invece, la normativa per le squadre o gli sportivi che arrivano dall’estero per partecipare a un evento internazionale.

(gasport)