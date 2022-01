Priorità a Maitland-Niles, spunta Ndombele

Giocatori non scadenza di contratto, da prendere in prestito con diritto di riscatto (non obbligo) . E la linea della proprietà della Roma riguardo il mercato di gennaio, anche se il gm Pinto tiene in ballo Kamara e Grillitsch. Resta in corsa Maitland-Niles, ma la trattativa con l’Arsenal è in stand by: la Roma è ferma sul diritto di riscatto, i Gunners chiedono l’obbligo a 15 milioni legato alle presenze.

Per il centrocampo offerto Tanguy Ndombele, acquistato dal Tottenham nel 2019 dal Lione per 64 milioni. Piace a Mourinho con cui era un titolare (anche una lite tra i due in allenamento nel giugno 2020), ora con l’arrivo di Conte non trova spazio (5 presenze e 174 minuti giocati). Ma l’ingaggio spaventa: 10 milioni di sterline all'anno.

Capitolo uscite: Calafiori e Felix restano, Reynolds è conteso tra Bruges e Anderlecht. Fazio piace alla Samp, Santon in Francia e Turchia. No (per ora) all'Inter per Villar.

(Il Messaggero)