Primo colpo Roma: Maitland-Niles c'è

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un arrivo provvidenziale. Il primo rinforzo del mercato di gennaio è finalmente nella Capitale: intorno alle 16 di ieri pomeriggio Maitland-Niles è sbarcato a Ciampino con un volo privato proveniente da Londra. Ad accompagnare il giocatore c'erano il fratello Cordi, il suo agente e l'intermediario Roberto De Fanti che ha curato l'operazione. L'ufficialità del trasferimento in giallorosso è arrivata ancora prima che l'inglese mettesse piede sul suolo Italiano: in mattinata infatti sul sito della Lega di Serie A il contratto di Maitland-Niles risultava già depositato mentre oggi il club annuncerà con un comunicato l'arrivo del ventiquattrenne, lasciato partire in prestito secco dall'Arsenal.

Josè Mourinho ha già parlato con il giocatore - ieri ha sbrigato alcune pratiche in Prefettura prima di trasferirsi allo Sheraton Parco DeMedici mentre oggi si recherà per la prima volta al Fulvio Bernardini - che verrà impiegato prevalentemente come alternativa a Karsdorp sulla fascia destra e prenderà la maglia numero 15. L'olandese salterà la sfida di domenica con la Juventus per squalifica e, proprio per questo, lo Special One sta valutando l'idea di schierare Maitland-Niles titolare già nel big match con i bianconeri. Una soluzione su cui si rifletterà fino a poco prima dell'inizio della partita ma che Mourinho sta seriamente prendendo in considerazione. Nel frattempo prosegue la ricerca di un centrocampista.

Anche in questo caso la volontà di Tiago Pinto è quella di accontentare l'allenatore il prima possibile. L'obiettivo numero uno ormai da qualche giorno è Sergio Oliveira del Porto: il general manager giallorosso ha portato avanti in gran segreto la trattativa per il ventinovenne e spera di chiudere entro la prossima settimana. Nonostante le proteste dei tifosi portoghesi e un Conceiçao non proprio entusiasta di perdere il giocatore, i due club stanno continuando a dialogare con l'obiettivo di arrivare presto alla fumata bianca. La formula su cui si sta lavorando è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a fine stagione.

Sul fronte uscite invece Villar è sempre più vicino a tornare in Spagna: su di lui c'è il Celta Vigo, che sta discutendo con la Roma per il prestito del centrocampista. La prossima settimana invece potrebbe essere quella decisiva per le partenze in prestito di Calafiori al Cagliari e Reynolds all'Anderlecht. Buone notizie invece dalla Ligue 1. Pau Lopez è diventato ufficialmente un giocatore del Marsiglia: scendendo in campo ieri contro il Bordeaux infatti lo spagnolo ha raggiunto 20 presenze con la maglia dell'OM, che hanno fatto scattare l'obbligo di riscatto. La Roma incasserà 12 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo dell'ex Betis.