Primavera: rinviate le partite con Cagliari e Juventus

Visti i numerosi casi di Covid all’interno dei vari gruppi squadra, la Lega Serie A ha deciso di rinviare in blocco la quindicesima giornata di campionato, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo weekend. Salta quindi il big match tra Cagliari (seconda in classifica con 25 punti in 14 partite) e Roma (prima con 33 punti in 13 partite), inizialmente programmato per sabato 8. Per la squadra di De Rossi si tratta del secondo stop consecutivo dopo che anche la partita contro il Genoa (quinto con 21 punti) del 22 dicembre era stata spostata per le diverse positività riscontrate nel gruppo squadra giallorosso. Non si giocherà neppure il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus, che era in calendario per mercoledì 12 gennaio a Vinovo.

(corsera)