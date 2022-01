Primavera, domattina nuova sfida contro il Lecce

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria a Cagliari, che la Roma Primavera deve già concentrarsi sul prossimo impegno. Il calendario, dopo lo stop forzato per il Covid, non dà tregua: domani alle 11 al Tre Fontane arriva il Lecce, e per la squadra di Alberto De Rossi è un'ulteriore occasione per blindare un primato scandito da un ruolino impressionante. Dopo 15 giornate, la Roma ha 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici e una gara da recuperare, quella contro il Genoa: a blindare il successo in Sardegna, un rigore parato da Mastrantonio a Manca.

(Corsera)