Pressing su Diawara: la Roma si muove

La Roma aspetta notizie da Diawara, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, per regalarsi nuovi colpi di mercato. Al momento il giocatore ha ricevuto due offerte, entrambe per un prestito secco fino a giugno. La prima dal Valencia, la seconda dal Galatasaray. Inizialmente il centrocampista sembrava titubante riguardo ad un trasferimento, ma Mourinho gli ha detto chiaramente che non fa più parte del progetto.

Qualora dovesse partire, i giallorossi allaccerebbero i contatti con il Marsiglia per Kamara, che ha il contratto in scadenza a giugno, ma l'operazione appare complicata perché su di lui ci sono anche molti club di Premier League. In scadenza ci sarebbero anche Zakaria e Grillitsch, ma quando la concorrenza aumenta diventa difficile ed i Friedkin non intendono offrire stipendi mostruosi.

Tiago Pinto inoltre valuta la posizione di Veretout, che ha varie offerte. Il giocatore è un uomo fondamentale nella squadra, ma è in calo. La sensazione è che non si muoverà a gennaio, ma in estate le cose potrebbero cambiare. La sua cessione inoltre potrebbe rappresentare una fruttuosa plusvalenza. Il gm è anche molto attento ai giovani: Bove e Zalewski sono due pupilli di Mourinho e quindi resteranno a Trigoria, mentre Darboe potrebbe partire in prestito.

(corsport)