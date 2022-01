Preso Maitland-Niles: Roma, l'esterno vola da Mou. E ora Kamara

Sarà Ainsley Maitland-Niles l’alternativa a Karsdorp. Ieri ci sono stati passi avanti decisivi per l’arrivo del difensore inglese in giallorosso. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito oneroso a un milione, senza opzione per il riscatto e con ingaggio interamente pagato dalla Roma. Tiago Pinto ha scelto questa soluzione per non portare troppo per le lunghe la trattativa con l’Arsenal sul costo del riscatto e per dare subito a Mourinho un giocatore pronto.ì

Decisiva la volontà dell’inglese, che ieri mattina ha parlato con il tecnico Arteta per chiedergli di lasciarlo partire per la Capitale, l'ok è arrivato nel pomeriggio, con l'accordo tra i club e l'imminente ufficializzazione dell'affare. Mourinho lo ha preferito ad altri profili per la sua duttilità e per la voglia manifestata di venire in Italia. C’è già stato un contatto telefonico tra i due, in cui il giocatore gli ha riferito di essere entusiasta di lavorare con lui.

Intanto proseguono i contatti con il Marsiglia per Kamara. Il tecnico Sampaoli ha già dato il suo ok alla cessione e il suo procuratore dice che il ragazzo preferisce la Roma alle altre squadre che lo hanno cercato. Tiago Pinto sta trattando con il club per stornare il costo del cartellino dal credito che ha maturato con il Marsiglia per i riscatti obbligatori di Pau Lopez e Under, che ammonta a 20,4 milioni.

(Corsport)