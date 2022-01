Pinto, un anno fa l'arrivo a Roma: così ha cambiato (e rivoluzionato) Trigoria

Il 4 gennaio del 2021 Tiago Pinto arrivò a Roma in un periodo non facilissimo. Dopo dodici mesi e due allenatori (da Fonseca a Mourinho) sta lavorando in una Trigoria in piena rivoluzione.

Ha ristrutturato lo scouting digitalizzandolo, ha rinnovato il settore giovanile ed ha trasformato i campi da gioco, anche con l'aiuto della ditta "Rappo", la stessa che si è occupata di San Siro e del Bernabeu. Il risultato lo si può vedere nel numero di infortuni, che è calato sensibilmente (circa il 30% in meno).

Per quanto riguarda il mercato l'età media è stata abbassata, non ci sono calciatori in scadenza di contratto tranne Mkhitaryan ed ora la Roma incasserà 20 milioni dal Marsiglia per Pau Lopez ed Under. A giugno Pinto dovrà costruire una squadra all'altezza delle aspettative dei tifosi, che sono stati ripagati con una politica dei prezzi bassi per i biglietti e con la possibilità di cantare l'inno con i giocatori in campo.

(gazzetta.it)

