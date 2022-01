Per vedere Roma-Cagliari prima bisogna vincere la lotteria

Per andare a vedere all’Olimpico la gara di domenica contro il Cagliari (ore 18), i tifosi della Roma dovranno vincere alla lotteria. Nel vero senso della parola. La società giallorossa, infatti, ha comunicato ieri le modalità con cui i 5000 spettatori potranno entrare allo stadio, dopo la riduzione della capienza per le nuove normative contro la pandemia.

Rimborsati tutti i tifosi che avevano acquistato i biglietti, la priorità è stata data agli abbonati, a cui sono stati destinati più della metà dei posti disponibili (gli altri saranno a disposizione di sponsor e area corporate). Gli abbonati si dovranno registrare sul sito del club, inserendo il codice univoco dell’abbonamento, poi ci sarà un sorteggio che, alla presenza di un notaio, stabilirà chi potrà entrare. I tifosi che non vinceranno il sorteggio, o decideranno di non partecipare, avranno tre opzioni: conservare il proprio posto in abbonamento, a titolo gratuito, per l’ottavo di finale di Conference League, ricevere un voucher del valore della singola partita oppure destinare la quota della partita in beneficenza ad uno dei progetti di Roma Cares.

(Corsera)