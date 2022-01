Pellegrini torna solo a febbraio. Salta due gare

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Si ferma di nuovo Lorenzo Pellegrini. Dopo il fastidio al flessore accusato durante il riscaldamento di Roma-Cagliari, ieri il capitano giallorosso si è sottoposto ad un'ecografia che ha escluso la presenza di lesioni. Il numero 7 è alle prese con un'infiammazione alla cicatrice lasciata dall'infortunio al flessore subìto a novembre contro il Torino, che lo aveva costretto a restare fermo per più di un mese. Per precauzione Pellegrini non sarà convocato per l'impegno di Coppa Italia di dopodomani con il Lecce e la trasferta di Empoli in programma domenica: rientrerà dopo la sosta, quando il 6 febbraio la Roma incontrerà il Genoa all'Olimpico. In coppa non ci sarà neanche Smalling - ancora indisponibile - mentre torneranno a disposizione Ibanez e Cristante, assenti contro il Cagliari per squalifica. Mourinho spera di recuperare anche El Shaarawy: il Faraone ha saltato le ultime due gare di campionato per un affaticamento muscolare. Questa mattina intanto la squadra tornerà ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico.