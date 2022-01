Pellegrini, ricaduta muscolare: giovedì salta anche la Coppa Italia

Ai tanti assenti in casa Roma si è aggiunto all’ultimo momento anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano era stato inserito da Mourinho nella formazione iniziale del match con il Cagliari, ma durante il riscaldamento ha accusato un fastidio dopo aver calciato il pallone. A quel punto il tecnico e lo staff medico hanno deciso che fosse meglio non rischiarlo e al posto del numero 7 è stato inserito in extremis Veretout.

Nelle prossime ore si deciderà se effettuare esami più approfonditi: il risentimento dovrebbe essere sulla stessa cicatrice dell’infortunio al quadricipite che lo aveva messo fuori uso contro il Torino lo scorso 28 novembre e che lo ha tenuto fuori per circa quaranta giorni. Probabile la sua assenza giovedì col Lecce in Coppa Italia.

(Corsera)