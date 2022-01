Pellegrini, non ci voleva: ora rischia un altro stop

Ieri si è fermato Lorenzo Pellegrini: ha calciato da fuori area durante il riscaldamento di Roma-Cagliari e ha sentito "tirare" nella zona dose si trova la cicatrice della lesione che l'ha tenuto a lungo ai box.

Nelle prossime ore i controlli medici daranno una diagnosi più precisa nonché i tempi effettivi di recupeo, In vista della partita di giovedi contro il Lecce, valida per gli ottavi di Coppa Italia, quindi si continuerà a fare la conta degli assenti. Smalling andrà valutato giorno dopo giorno: attualmente è indisponibile. In difesa lo Special One potrà comunque contare su un Kumbulla tornato ad alti livelli e ritroverà Ibañez, squalificato in campionato assieme a Cristante.

(Corsport)