Pellegrini, no lesioni: sollievo per Mourinho

José Mourinho perde di nuovo Lorenzo Pellegrini, ma “soltanto” per due partite, quella di Coppa Italia di giovedì sera all’Olimpico contro il Lecce, e quella di campionato domenica prossima a Empoli. Una buona notizia per il tecnico portoghese, che temeva uno stop molto più lungo per il suo capitano: c’era infatti grande preoccupazione dopo il fastidio accusato nel riscaldamento prima del match di domenica contro il Cagliari, e invece gli esami a cui si è sottoposto ieri il centrocampista hanno evidenziato un risentimento cicatriziale, cioè una lieve infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio. Non ci sono lesioni, altrimenti il periodo di riposo sarebbe stato molto più lungo, le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno ma comunque Pellegrini salterà le prossime due partite e anche la chiamata in Nazionale: l’appuntamento è a dopo la sosta, il 6 febbraio (a meno di anticipi) all’Olimpico contro il Genoa. Non è il primo stop stagionale per Pellegrini, che si era fermato il 28 novembre contro il Torino per una lesione al quadricipite destro che lo aveva tenuto fuori fino al 6 gennaio. Ora si è dovuto fermare di nuovo, ma per fortuna sua e della Roma non salterà troppe partite. Al suo posto ci sarà Sergio Oliveira, arrivato al momento giusto per risolvere qualche problema allo Special One.

(corsera)