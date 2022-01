Pellegrini: condizioni da verificare

Dopo quattro giorni di riposo, oggi si toma a fare sul serio. La Roma torna a Trigoria dopo la pausa concessa da Mourinho: il gruppo si ritroverà per cominciare la preparazione al match di sabato prossimo contro il Genoa. Assenti all'appello i soli Shomurodov e Vifia, ancora impegnati con le rispettive nazionali. Tornano a disposizione gli azzurri impegnati nallo stage di Mancini.

Da verificare oggi le condizioni di Lorenzo Pellegrini che non si è allenato a Coverciano ma è prossimo al rientro dopo aver saltato le ultima partite per 'infiammazione alla cicatrice della lesione di novembre. Le sue condizioni saranno valutate oggi al Fulvio Bernardini dallo staff medico giallorossa: l'obiettivo è il Ganoa ma non è escluso che possa rientrare direttamente martedì 8 fabbraio per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter.