Chiffi, internazionale, per Milan-Roma [...]. Mischie ingiustificabili e con gialli, panchine comprese. Nervosismo anche nella ripresa: Karsdorp espulso per doppio giallo. Leao segna il 3-1. Poi fallo di Mancini su Leao in area: rigore e rosso per Mancini. Ibra sbaglia il penalty. Chiffi spesso in difficoltà tecnica [...].

(Corsera - P. Casarin)