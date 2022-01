Ora Oliveira aiuterà Mou. I veri colpi solo in estate

Se per il mercato di gennaio Josè Mourinho sembra rassegnato all'idea che la Roma prenda solo giocatori in prestito, in estate il tecnico giallorosso vorrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione della rosa - un nuovo innesto può essere valutato in caso di partenza di un centrale difensivo, si valuta il prestito di Sarr del Chelsea -. Se rivoluzione, a giugno, non fosse, potrebbe risentirne il rapporto tra il mister e la società. Del resto nel post partita con il Milan Mou è stato chiaro: fosse per lui, cambierebbe 5 o 6 titolari, almeno uno per reparto.

Le prossime cessioni - Villar e Mayoral al Getafe, Reynolds all'Anderlecht e Calafiori al Genoa - aiutano ma non risolvono i problemi. Servono scelte radicali e allora uno degli attuali titolari con mercato, come Jordan Veretout, potrebbe partire, per poi reinvestire. Serve l'esperienza di profili che sbaglino il meno possibile, e i ruoli in cui intervenire sono noti: centrale difensivo, centrocampista e ala/seconda punta. E quelli di Senesi, Xhaka e Kostic sono nomi che Tiago Pinto non smette di monitorare.

(Il Messaggero)