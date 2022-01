Oliveira: "Non ho paura, so di valere"

"Sono un calciatore a cui piacciono le sfide. Non ho paura della formula del prestito, a 29 anni ho già dimostrato il mio valore nel calcio". - ha detto ieri Sergio Oliveira in conferenza stampa. Poi si è espresso così su Mourinho: "Il mister è abituato a vincere e ad avere giocatori importanti. La Roma ne ha molti, io mi sento uno in più che arriva in squadra: sento la responsabilità di aiutare la Roma a crescere e a raggiungere gli obiettivi". Sarà una pedina fondamentale sin da subito e come lui stesso ha affermato, la sua posizione preferita è in un centrocampo a tre come numero 8 oppure in un centrocampo a due quello più basso. Contro il Cagliari sarà subito titolare a pochi giorni dal suo arrivo: "Mi ha sorpreso la qualità della squadra. Le infrastrutture sono eccellenti, sono stato accolto molto bene da tutti". Sia Mourinho sia Tiago Pinto hanno giocato un ruolo fondamentale per l'arrivo di Sergio Oliveira, ma ci ha pensato anche Pellegrini, con il quale il nuovo centrocampista ha stretto amicizia questa estate dopo l'amichevole tra Roma e Porto.

(La Repubblica)