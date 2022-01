Oggi sono cinquemila giorni senza un trofeo

5000 giorni senza conquistare un trofeo: una cifra tonda che in casa Roma non è proprio il caso di festeggiare. 13 anni, 8 mesi, 8 giorni, più un numero variabile di ore, minuti e secondi. All'Olimpico i giallorossi vinsero 2-1 la finale di Coppa Italia: destro di Mexes sotto la traversa, sul calcio d'angolo di Pizarro, e tocco a porta vuota di Perrotta dopo un triangolo da quasi 30 metri, per il palo colpito di testa da Burdisso. Non gioca più nessuno dei 14 giallorossi messi in campo da Spalletti quella sera. Tra i 4 rimasti in panchina è in attività solo Antunes, ora in Portogallo col Paços de Ferreira.

Oggi sono passati, appunto, 5.000 giorni: il digiuno peggiore degli ultimi 6 decenni. Il record negativo è di 19 anni (compresi 2 di stop per la guerra) passati tra lo scudetto del 1941-42 e la Coppa delle Fiere del 1960-61. La Roma ha perso 4 finali (2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa), ha ottenuto 4 secondi e 2 terzi posti in campionato, ha giocato una semifinale di Champions e un'altra di Europa League, e da quel 24 maggio 2008 non ha più vinto niente. La Juventus in questo periodo ha conquistato 19 trofei, I'Inter 10, la Lazio 6, il Napoli 4, il Milan 3.

(Corsera)