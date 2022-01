Oggi Assemblea di Lega. Mercoledì l'incontro chiave con il Governo per la cabina di regia

Ancora il Covid a mettere il bastone tra le ruote al regolare svolgimento del campionato di Serie A. Ieri il Consiglio di Lega ha approvato all'unanimità un regolamento che prevede l'obbligo di scendere in campo per le squadre che dispongano di almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera se maggiorenni. Diversi, però, i club scontenti. Già oggi nell'Assemblea di Lega spingeranno per intervenire soprattutto su questo punto, anche in nome dello spettacolo e dei tifosi.

Intanto però mercoledì 12 (ma il giorno prima potrebbe già esserci un tavolo tecnico) si terrà una Conferenza Stato-Regioni proprio per discutere la situazione del calcio e della Serie A in particolare.

(gasport)