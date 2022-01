Oggi la Tribuna Tevere sarà riempita (si fa per dire) dai 2500 fortunati vincitori del sorteggio. Gli altri 2500 posti saranno destinati a sponsor, personalità, famiglie e amici dei calciatori in Tribuna Monte Mario. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16:00 e tutti gli altri settori saranno chiusi, così come il villaggio dedicato ai più piccoli e lo store. Se si proseguirà con queste regole anti-Covid, si andrà avanti con il sorteggio.

(Gasport)