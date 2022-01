Nuova Samp, ora Borini e Villar

Ha ripreso quota per la Sampdoria il nome di Fabio Borini, attaccante sotto contratto con il Karagumruk, club di Istanbul che milita nel campionato di Super Lig turco. Per la mediana, invece, l’arrivo di Rincon non esclude un altro innesto, quello dello spagnolo Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma. Quella blucerchiata non è l’unica offerta per il giocatore, ma il club insiste e proverà nei prossimi giorni a chiudere l’operazione. Insomma, grandi movimenti per consentire alla squadra di mantenersi competitiva, riducendo-se sarà possibile – il monte ingaggi.

(gasport)