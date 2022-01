Non solo Mou: tutto il mercato va in direzione Portogallo

Un altro nome, ancora portoghese, per il centrocampo della Roma: si tratta di Joao Moutinho, 35enne del Wolverhampton assistito da Gestifute, l'agenzia di Jorge Mendes. Piace molto a Josè Mourinho che lo porterebbe volentieri nella Capitale per affidargli le chiavi della mediana giallorossa. Il contratto in scadenza a giugno ingolosisce non poco Tiago Pinto, che deve però prima lavorare sulle uscite: il giocatore sta riflettendo sulle opzioni Valencia e Galatasaray, principali estimatrici.

Intanto Olsen è passato dal prestito allo Sheffield United a quello all'Aston Villa, mentre Carles Perez e Reynolds interessano rispettivamente a Cadice e Kortrijk.

(La Repubblica)