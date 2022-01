Niente brindisi. Il ritorno di Spina è ancora lontano

La bottiglia di champagne può rimanere in frigo: per il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola ci sarà ancora parecchio da attendere. Lo ha detto lo stesso Mourinho in conferenza stampa: "Vorrei sapere chi ha deciso, scritto o detto che a novembre sarebbe tornato. Saranno stati forse due pazzi. L’ha dichiarato lui? Allora anche lui è un pazzo". Senza usare giri di parole il tecnico è andato dritto al punto della questione: "Dal primo giorno ho pensato che non avrei avuto Spinazzola in questa stagione. Se arriva il primo di maggio o a inizio aprile sarò comunque contento". Il messaggio dello Special One è chiaro: non bisogna mettere pressione all'esterno giallorosso, va lasciato lavorare con tranquillità. Da Trigoria fanno sapere come il recupero stia proseguendo secondo i piani, senza fretta e senza ritardi. Un dato però va sottolineato: il 2 settembre, quando il club consegnò all'UEFA la lista dei tesserati per la partecipazione alla Conference League, figurava anche il nome di Spinazzola. Forse la speranza di un recupero era condivisa anche a Trigoria, ma poco cambia: gli esterni oggi sono Vina e Maitland-Niles, che come ha detto detto il tecnico può giocare anche a sinistra. Contro il Cagliari Mourinho potrebbe concedere un turno di riposo a Veretout: si va verso un centrocampo a tre con Pellegrini, Oliveira e Mkhitaryan. Davanti il tridente Zaniolo, Abraham e Felix. In difesa Mancini e Kumbulla.

(repubblica)