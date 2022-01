Nela: «Maitland-Niles e Oliveira saranno utili all'allenatore»

GASPORT - In una breve intervista rilasciata alla rosea, Sebino Nela commenta l'arrivo alla Roma di Maitland-Niles e l'imminente ingaggio da parte dei giallorossi di Sergio Oliveira - oggi lo sbarco nella Capitale -. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore:

Come possono essere utili i loro arrivi?

«Sono i giocatori che vuole l’allenatore e parlo di caratteristiche mentali. Io mi ritrovo molto in quello che dice Mourinho, ma forse perché il mio carattere su questo aspetto è simile al suo. Mi rendo conto che ci si aspettasse subito qualcosa in più, ma credo che l’allenatore della Roma sappia quel che fa e vuole giocatori che siano come lui».