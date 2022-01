Ndombelé o Kamara: Mou aspetta

Due partite, quella di domani con l'Empoli e quella contro il Genoa dopo la sosta, per risalire la classifica. Prima dell'Inter in Coppa Italia. Josè Mourinho stimola la squadra ad ottenere un rendimento migliore rispetto a quello visto nelle ultime uscite e la sensazione è che il tecnico stia alzando il tiro: dopo aver ottenuto le cessioni di diversi giocatori che non rientravano nel progetto tecnico, sembra che l'allenatore stia iniziando a mettere i puntini sulle i anche con i titolari.

E se l'agente di Jordan Veretout ha chiarito che il giocatore resterà a Roma almeno fino alla fine della stagione, Pinto ha nuovamente registrato il gradimento del Tottenham per l'ex Fiorentina, nell'ambito di una richiesta di informazioni per Tanguy Ndombelé.

Manca la tecnica, per stessa ammissione dello Special One dopo il match contro il Lecce, e allora l'obiettivo si calibra su un regista: la prima scelta è Boubacar Kamara.

A Trigoria si sospetta che il francese abbia già in mano un'offerta sostanziosa da parte di un club di Premier, ma i dirigenti della Roma continuano a lavorare alla cessione di Diawara per presentare un'offerta al Marsiglia.

(Il Messaggero)