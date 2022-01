Mourinho vuole un regista, ma Diawara complica il piano

Dipende tutto da Amadou Diawara: a Trigoria c'è la voglia di regalare a Josè Mourinho un nuovo acquisto per accelerare il processo di crescita della squadra. Maitland-Niles e Oliveira hanno già cambiato il volto della Roma, ma un regista da aggiungere al reparto di centrocampo farebbe più che comodo allo Special One, che lo ha fatto capire in più occasioni. Ma per sbloccare la situazione in entrata c'è bisogno di liberare una casella, quella di Diawara.

Il centrocampista guineano è stato eliminato con la sua nazionale dalla Coppa d'Africa nella giornata di ieri - ad opera del Gambia di Darboe - e nei prossimi giorni farà il punto con il proprio agente. Sul piatto due possibilità: una è il Valencia. Dalla Spagna fanno sapere che una richiesta di prestito secco è già arrivata sulla scrivania di Tiago Pinto, formula che però non convincerebbe il gm giallorosso. A Trigoria vorrebbero un diritto di riscatto che possa anche trasformarsi in obbligo, formula che non convince il Valencia.

L'altra opzione è il Torino, che vuole mettere a disposizione di Juric una rosa più competitiva, ma per cui l'ingaggio di Diawara - oltre 2 milioni - può rappresentare un problema. Il giocatore sa che dovrà lasciare la Capitale per trovare spazio, ma un addio a gennaio è tutt'altro che scontato.

(La Repubblica)