Mourinho rivoluziona la Roma: alcuni titolari rischiano il posto

Il rendimento della Roma in questa prima parte di stagione fa riflettere Josè Mourinho: il tecnico portoghese è saldamente al comando della squadra, forte del contratto triennale che lo lega ai colori giallorossi e della fiducia intatta da parte dei Friedkin. Con gli arrivi di Maitland-Niles e Oliveira qualche titolare può già scivolare in basso nelle gerarchie, con la prospettiva che in vista del prossimo anno possano essere in diversi a perdere il posto nella formazione tipo.

I difensori centrali hanno troppo spesso deluso e, anche se Mancini e Ibanez sono tra i suoi fedelissimi, un eventuale ritorno alla difesa a 4 metterebbe a rischio soprattutto la titolarità del brasiliano. Nemmeno Kumbulla convince il mister, che vorrebbe anche aggiungere qualità e personalità al centrocampo al netto dell'arrivo di Sergio Oliveira.

Cessioni: Villar e Mayoral destinati a tornare in Spagna, con carte di imbarco già pronte. E intanto si cerca freneticamente un acquirente per Diawara.

