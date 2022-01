Mourinho recupera Smalling ed ElSha. Quattro giocatori per 2 posti in difesa

Doppia buona notizia per Josè Mourinho in vista della sfida con l'Empoli - fischio d'inizio domenica alle 18 -: il tecnico portoghese dovrebbe recuperare Chris Smalling e Stephan El Shaarawy. Il centrale inglese tornerebbe a far coppia con Gianluca Mancini al centro della difesa a 4, con Ibanez e Kumbulla che partirebbero dalla panchina. Ma le ultime prestazioni dell'albanese potrebbero aver cambiato un po'le gerarchie.

La Roma, intanto, ha comunicato la procedura per il rimborso del biglietto della sfida con il Cagliari. Esclusi i cinquemila estratti, potranno aderire i sorteggiati di Roma-Lecce, dalle 12 di lunedì 24 ed entro le 18 del 3 febbraio sarà possibile richiedere la compensazione: ogni abbonato potrà scegliere tra un biglietto omaggio per gli ottavi di Conference League, ricevere un voucher, un rimborso monetario o donare il valore della singola partita a Roma Cares.

(corsera)