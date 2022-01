Mourinho: «Quanta fatica ma contava solo vincere. Oliveira porta esperienza»

Prima vittoria del 2022 per la Roma, che supera 1-0 il Cagliari al termine di una gara sofferta, risolta da un calcio di rigore del nuovo arrivato Sergio Oliveira, primo portoghese a realizzare un gol in maglia giallorossa in campionato. Lo aveva detto alla vigilia, Josè Mourinho, che l’importante erano solo i tre punti, ma il tecnico non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi.

«Siamo la squadra che tira di più in porta - le parole dello Special One - spero che prima o poi riusciremo a vincere una partita segnando tanti gol. Non so perché non riusciamo a chiudere prima la partita, non ho risposte: poteva finire cinque o sei a zero, e invece abbiamo rischiato di pareggiare. La vittoria è super importante, stata una partita in cui dovevamo essere tranquilli, in controllo, invece avremmo potuto pareggiarla se Rui Patricio non avesse fatto una grandissima parata. Per questo alla fine ho sentito la pressione`».

(Corsera)