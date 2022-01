Mourinho: «Organico limitato, contro l'Inter sarà molto dura»

Alla Roma basta un tempo giocato a buon livello per battere il Lecce e qualificarsi ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Josè Mourinho però, come espresso dallo stesso tecnico al termine del match contro la squadra di Baroni, non è soddisfatto. «Non possiamo rinunciare - le parole del tecnico portoghese - ad alcuni giocatori, la nostra rosa ha dei limiti e li conosciamo, Maitland-Niles e Sergio Oliveira ci hanno fatto migliorare. Ai quarti con l’Inter manca ancora un po’ di tempo, c’è la sosta, ma quella di Inzaghi è la rosa più forte in Italia e quindi per noi è la partita più difficile, cercheremo di essere la sorpresa. Per il ritorno a San Siro mi devo preparare, cercare di non avere emozioni, sicuramente non sarò insultato perché quella gente non dimentica».

Lo Special One, pur spendendo parole critiche nei confronti della rosa, ha confermato la propria affinità con il progetto giallorosso.

(Corsera)