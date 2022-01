Mourinho e i mille dubbi, Maitland-Niles subito titolare

La situazione nella Roma non è delle migliori, non solo per l’emergenza-difesa legata alle squalifiche di Mancini e Karsdorp, ma anche per l’incubo Covid che potrebbe togliere qualche pedina in extremis a Mourinho. Il tecnico giallorosso sembra intenzionato a lanciare il nuovo arrivo Maitland-Niles sulla corsia di destra, proprio al posto di Karsdorp. L’inglese sembra infatti favorito sul El Shaarawy, che però potrebbe avere un’eventuale occasione anche a sinistra.

Al posto di Mancini dovrebbe giocare Kumbulla, ma il vero nodo da sciogliere è capire chi andrà a giocare al fianco di Abraham, nel caso in cui Zaniolo (che ieri non si è allenato) sia indisponibile. Mourinho ha a disposizione tutti gli altri attaccanti in rosa, visto che anche Mayoral si è negativizzato e ieri pomeriggio ha preso parte regolarmente all’allenamento. Il ballottaggio, allo stato attuale, sembra essere quello tra Mkhitaryan e Shomurodov.

(Gasport)