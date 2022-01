Mourinho dice no all’Everton e ora pensa a Moutinho

Mourinho continua a manifestare gradimento per i giocatori di Premier, ma la Premier corteggia Mou: è delle ultime ore la notizia di un Everton che avrebbe posto in cima alla lista delle priorità l'ingaggio dello Special One dopo l'esonero di Benitez. Mou però è impegnato alla Roma e non ha intenzione di muoversi. Il rapporto con i Friedkin è saldo, come mostrato anche dal mercato portato avanti dalla società per accontentare il tecnico. E potrebbe esserci spazio per un altro colpo: piace Joao Moutinho, centrocampista 35enne del Wolverhampton. 19 partite da titolare in stagione, integro fisicamente. Può aiutare a risolvere il problema degli infortuni un po'troppo frequenti.

(Corsera)