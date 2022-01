Mourinho, compleanno sobrio: aspetta il terzo “regalo”

Non è tipo da troppi festeggiamenti José Mourinho, che ieri ha compiuto 59 anni ed è stato celebrato dalla squadra, dallo staff e da Pinto, che gli hanno organizzato una festa a sorpresa dentro gli spogliatoi prima dell’allenamento. Un festeggiamento sobrio: due bottiglie, una torta (la prima fetta è andata al capitano Pellegrini) e un applauso da parte di tutti i presenti. C’era praticamente la squadra al completo, compreso Diawara, collegato in videochiamata con Veretout e di ritorno dalla Coppa d’Africa. Le immagini, riprese dai telefonini dei presenti e pubblicate poi sui social, hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali tra i tifosi romanisti, molti dei quali sono sembrati rinfrancati dal ritrovato spirito di squadra di un gruppo che lo Special One sta cercando di modellare sempre di più a sua immagine e somiglianza, con l’aiuto di Tiago Pinto che sta cercando di accontentare le sue richieste sul mercato mettendogli a disposizione i calciatori richiesti. Lo ha fatto, in parte, la scorsa estate portando a Trigoria Tammy Abraham che si sta rivelando un acquisto azzeccato, si è ripetuto in questa sessione di mercato con Sergio Oliveira. Di sicuro, però, il tecnico portoghese preferirebbe avere un regalo da parte della società oltre a quelli già “scartati”, cioè Sergio Oliveira e Maitland-Niles.

(corsera)