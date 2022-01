Mourinho alla Caritas, un Capodanno Special: "Non dimenticateli"

Un piccolo grande gesto per fare del bene e dare l'esempio: Josè Mourinho, con l'appoggio organizzativo della Roma e sotto indicazione della Caritas, ha acquistato beni di prima necessità e generi alimentari di diversi tipi da donare agli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro". Il tecnico portoghese si è presentato nella giornata di venerdì, per lo stupore dei presenti, alla stazione Termini per recapitare personalmente i doni in questione. "Averlo tra noi è stato veramente un piacere - ha dichiarato Luana Melia, responsabile dell'Ostello - anche perché non si è limitato ad arrivare, consegnare i pacchi e salutare. Con l'occasione si è fermato a parlare a lungo con gli ospiti che erano a dir poco sorpresi".

Soddisfatto anche Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana di Roma: "Ringrazio la Roma e Mourinho per l'attenzione e la sensibilità che hanno dimostrato".

E l'allenatore della Roma ha voluto sensibilizzare sul tema anche mediante i canali social: "Non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà, non vi dimenticate di loro. Hanno bisogno di noi", il messaggio su Instagram del mister giallorosso.

(Il Messaggero)