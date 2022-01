Mou soddisfatto a metà: «Ci ha salvati Rui Patricio»

Una partita ad alta tensione per José Mourinho. La sua Roma veniva da due sconfitte consecutive e non poteva permettersi di perdere ulteriore terreno e l'infortunio di Pellegrini durante il riscaldamento ha cambiato totalmente le carte in tavola: «A fine gara ho chiesto al dottore di portarmi a fare un controllo», ha scherzato Mou per l'alto livello di ansia che gli hanno provocato i 90 minuti con il Cagliari.

Effettivamente il risultato è stato sempre in bilico e la super parata di Rui Patricio è valsa due punti: «Ci ha salvati, ma è un gesto tecnico fuori dal contesto del gioco perché abbiamo dominato e controllato la gara. Per le statistiche magari non ci sono grandi gol sbagliati, ma quando parti a centrocampo con 3 contro 2 o 3 contro 4, le metà delle volte quelle occasioni sono sempre devono chiudersi con il gol. Sarebbe potuta finire1-1, ma anche 4 o 5 a 0. Abbiamo fatto fatica a vincere, ma è stato importante perché la squadra ha dimostrato sacrificio anche nella sofferenza finale».

(Il Messaggero)