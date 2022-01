Mou si aspetta tanto da Abraham, qualcosa da Tiago Pinto

Apparentemente con la vittoria contro il Cagliari è iniziato un ciclo senza big match per la Roma: Empoli, Genoa, Sassuolo, Verona e Spezia. Ed apparentemente il mercato di riparazione della Roma ha detto quel che doveva dire. Mourinho tiene alta l'attenzione della sua Roma (Smalling recuperato, El Shaarawy convocato, Spinazzola e Pellegrini out) per il match di oggi con l'Empoli.

Apparentemente partita facile? Non è così a vedere i risultati dei toscani contro le big. «L’Empoli sta facendo una fantastica stagione, non solo per i punti ma anche per il gioco. Non sarà facile. Per vincere dobbiamo giocare molto bene. Nelle ultime partite hanno una media di più di due gol per partita. Giocano con l’ambizione di vincere e finire il più alto in classifica».

Il discorso scivola sul mercato: «Se la domanda è mi aspetto qualcosa di più, io dico di no. Ma il mercato è aperto». Poi su Abraham: «Onestamente mi aspetto di più. Non solo a livello numerico ma anche a livello qualitativo e nelle palle aeree, dove non è cresciuto tanto».

(Corsera)