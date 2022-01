Mou rossonero grazie a Campos. Ma lo Special scelse di dire no

Josè Mourinho, nelle dichiarazioni post Milan, non ha risparmiato nessuno. Ed un graffio è arrivato anche all'ambiente rossonero: il tecnico della Roma ha dichiarato di non essersi affatto pentito di aver rifiutato la panchina del Milan 3 anni fa. Il riferimento è all'estate 2019, quando il portoghese era senza panchina e il club rossonero aveva appena perso Leonardo. Il terzo protagonista è Luis Campos, obiettivo del Milan, che poteva essere una chiave per arrivare alo Special One.

Il tecnico giovedì ha parlato di «tre giorni di riflessione» prima di rimandare «a casa» i rossoneri, e qui la storia diventa un po’ meno nitida. Elliott non commenta, ma dagli ambienti rossoneri tengono a sottolineare la differenza tra sondaggio, o contatto, e offerta. Facendo in pratica capire che offerte nel senso stretto della parola a Mou non sarebbero mai state recapitate.

(gasport)