Mou perde pezzi: cambia il vice. Mayoral a rischio

Il virus torna a tenere in tensione la Roma: al rientro dalle vacanze natalizie un giocatore - che ha preferito mantenere l'anonimato - è risultato positivo e anche Borja Mayoral è finito in isolamento per un contatto diretto con persona contagiata. Si attende, per lo spagnolo, l'esito di un nuovo tampone in giornata, che chiarirà le possibilità dell'attaccante di prender parte alla trasferta di San Siro. Intanto Josè Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, che col Milan ci saranno.

Sarà invece assente, da ora in poi, Joao Sacramento. Alla base dell'addio ci sarebbero visioni diverse e qualche dissapore maturato nelle ultime settimane tra lui e lo Special One. L'ormai ex vice di Mou fa quindi le valigie e lascia il posto a Salvatore Foti.

(La Repubblica)