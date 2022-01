Mou ad Empoli con Smalling ed El Shaarawy

"E' una partita facile ma l'apparenza non esiste". Ecco il biglietto di visita di Empoli Roma firmato da Josè Mourinho. Lo Special One non si fida del blackout della sua squadra e teme la qualità di gioco espressa fino al gruppo di Andreazzoli. Il portoghese recupera El Shaarawy e Smalling, tutti a disposizioni ad eccezione di Pellegrini e Spinazzola.

Apparentemente anche il mercato dei giallorossi sembra chiuso, ma è lo stesso Mourinho a tenere una porta aperta: «Non mi aspetto qualcosa in più, ma il mercato è ancora aperto». Quasi sfumato Kamara, che ha richieste dalla Premier, difficile anche Ndombele. Pinto ha sondato anche Santamaria del Rennes.

(La Repubblica)