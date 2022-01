Mosse Roma: Mourinho sogna un regalo Special dai Friedkin

Alla vigilia del suo 59esimo compleanno, il primo da quando è alla Roma, Josè Mourinho si gode i nuovi acquisti regalatigli dalla Roma, Maitland-Niles e Oliveira. I due volti nuovi di Trigoria hanno dato nuova linfa al rendimento della squadra e in cuor suo il tecnico portoghese spererebbe in un terzo colpo per accelerare il processo di crescita. Il profilo preferito sarebbe stato quello di Boubacar Kamara: il centrocampista in scadenza col Marsiglia però ha richieste in Premier, e le pretese del giocatore e del suo agente sull'ingaggio sono elevate. I giallorossi sembrano dunque dover rinunciare alle facilitazioni che i buoni rapporti con il club francese avrebbero comportato nella trattativa.

La chiave per portare alla corte di Mourinho un'altra pedina è la cessione di Amadou Diawara: occorre che vada in prestito. In Italia piace alla Sampdoria (e non solo), visto che l’interesse del Valencia pare scemato. Occhio però a un ritorno di fiamma del Cagliari - l'ingaggio del guineano sarebbe però un ostacolo -. In questo caso il grimaldello sarebbe Nandez.

E se il General Manager della Roma è volato a Milano per dedicarsi intensivamente alle cessioni - Fazio si avvicina alla Salernitana, ma c'è da discutere sulla rescissione con il club dei Friedkin -, si registra un incontro proprio tra il dirigente giallorosso e Marcelo Simonian - agente fra gli altri di Javier Pastore e Ever Banega - nella giornata di ieri. La suggestione è che, se Banega - 34 anni - avesse voglia di rimettersi in gioco in Europa (ma guadagnando meno), magari Mourinho potrebbe trovare un regista fino a giugno.

Non è escluso, ad ogni modo, che siano altri i calciatori di cui si sarebbe parlato nell'incontro tra l'agente e il dirigente giallorosso.

