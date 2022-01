Milan-Spezia: l’Aia si scusa per gli errori di Serra, l’arbitro verso lo stop. Rischia anche Maggioni per Roma-Cagliari

Nuova giornata di Serie A e nuove polemiche per le direzioni arbitrali dei fischietti italiani. Il match di oggi pomeriggio tra Spezia e Milan, vinto dalla squadra di Motta con un gol allo scadere, è stato il teatro di un episodio che ha fatto e farà discutere a lungo: l'arbitro ha fermato il gioco per un contatto al limite dell'area su Rebic, proprio mentre il rimpallo finiva tra i piedi di Messias che avrebbe poi segnato. Secondo quanto riferisce l'edizione online del giornale sportivo l'Aia avrebbe chiesto scusa al Milan a stretto giro di posta per gli errori commessi dall'arbitro del match, Marco Serra. Il fischietto 39enne rischia ora un lungo stop, almeno di due turni, così come anche Maggioni, che ha diretto il match tra Roma e Cagliari.

(gazzetta.it)

