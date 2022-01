Milan-Roma: c'è un problema per il settore ospiti esaurito

Nuove regole, ma anche nuovi problemi: le disposizioni che ridimensionano la capienza degli stadi dal 75 al 50% per arginare la diffusione della variante Omicron portano a galla le prime criticità. Il caso più spinoso riguarda il match di domenica 9 gennaio tra Roma e Juventus: prima che venissero varate le nuove norme erano stati già venduti più biglietti rispetto ai posti che si potranno effettivamente garantire.

Domani nella sede del club giallorosso è in programma una riunione per decidere i prossimi passi ufficiali. Le possibilità sono quelle già viste in casi simili: dall'ipotesi voucher da offrire a chi rimarrà escluso, a quella della restituzione del prezzo del biglietto, fino ad arrivare all'annullamento totale della vendita per ripartire da capo.

Il problema più urgente riguarda però il settore ospiti di Milan-Roma: i biglietti sono esauriti da tempo ma l'obbligo di disposizione a scacchiera impone un intervento. Prima di prendere una decisione, si attende però di conoscere le linee guida che verranno decise e comunicate dal Dipartimento per lo Sport dopo il confronto con il Cts e la Federazione medici sportivi.

(gasport)