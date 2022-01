Milan-Roma: 900 biglietti del settore ospiti saranno annullati e rimborsati

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Niente Milan-Roma per circa 900 romanisti che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti del Meazza per il match dell'Epifania. Dei circa 3.200 tagliandi staccati per il terzo anello verde e destinati ai romanisti, che avevano fatto registrare il tutto esaurito (al 75%) anche a San Siro, con la nuova capienza al 50% disposta dal Governo, la disponibilità scende a 2.100 (...) Il criterio scelto sarà quello cronologico: sarà salvaguardato chi ha acquistato entro la soglia del 50% in ordine temporale. (...) Non si è potuto ragionare dell'eventuale spostamento di tifosi dal settore ospiti ad altri, non tanto per la saturazione dell'impianto, quanto per le norme e i regolamenti sui criteri infrastrutturali degli stadi che impongono determinate caratteristiche al settore ospiti che impattano sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. (...)

