Mancini studia Zaniolo per gli spareggi mondiali

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Adesso si fa sul serio. A Coverciano è terminato lo stage della Nazionale, il prossimo appuntamento saranno i playoff; la semifinale a Palermo contro la Macedonia del Nord, l’eventuale finale in trasferta contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Le numerose assenze non hanno inciso sul lavoro del commissario tecnico che ieri - nell’ultimo giorno di raduno - ha provato il nuovo modulo con la difesa a tre; prima con cinque centrocampisti e due punte, poi con quattro centrocampisti e un trequartista dietro alla coppia offensiva. Mancini pensa al rilancio del trequartista, del numero dieci a ridosso delle punte. Tuttavia, la sensazione è che il tecnico - almeno per la prima partita in programma contro la Macedonia del Nord, non voglia apportare troppe modifiche al modulo. E qui di potrebbe essere nuovamente un quattro-tre-tre con Immobile al centro dell’attacco insieme a Insigne e Berardi.

Il commissario tecnico ha rivolto la sua attenzione a Zaniolo; il romanista sarà l’uomo in più in vista dei playoff valevoli per i mondiali. In questi giorni Mancini lo ha provato sia sulla linea dei centrocampisti, sia in attacco. E’ l’unica buona notizia, considerando le diverse assenze tra le quali quelle di Chiesa e Spinazzola. Ora le prove sono finite, e sarà necessario tirar dritto fino in fondo. Mancini si affiderà ai campioni d’Europa per superare l’esame di laurea e regalare - dopo otto anni - la qualificazione alla fase finale dei Mondiali del Qatar.