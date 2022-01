Mancini gioca, Smalling pronto. El Sharaawy c’è

IL TEMPO (A. AUSTINI) - In treno a Firenze, accolti come sempre da un gruppo di tifosi che quando la Roma approda nelle città italiane non mancano mai. Mourinho ha portato a Empoli il gruppo al completo, tranne gli infortunati Spinazzola e Pellegrini. L’unico Primavera aggregato è il greco Keramitsis, tornano tra i convocati Smalling ed El Shaarawy, ma potrebbero partire entrambi in panchina.

I dubbi prinicipali di formazione riguardano proprio la difesa, dove Mancini si riprenderà il posto al centro della linea a quattro. Accanto a chi? Kumbulla torna in panchina, Smalling ha dato disponibilità per giocare nonostante abbia appena tre allenamenti in campo alle spalle ma la scelta dovrebbe ricadere su Ibañez. A sinistra ballottaggio tra Viña e Maitland-Niles, mentre a centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia di mediani Cristante-Sergio Oliveira, con Mkhitaryan a muoversi fra le linee e Veretout come carta di riserva da giocarsi durante il match: dalla posizione dell’armeno si determinerà il modulo fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Pochi dubbi sul tridente d’attacco formato da Zaniolo, Abraham e Felix.